Manisa'da Konteyner Yatakhanede Yangın: 4 İşçi Yaralandı

Manisa'da Konteyner Yatakhanede Yangın Çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yer alan Matarlı Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinin konteyner yatakhane bölümünde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hızlı Müdahale Sonrası Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Yangının çıktığı haberinin alınmasının ardından, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahaleleriyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda üç işçi dumandan etkilenirken, bir işçi ise ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı ve hepsi Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, işçilerin barındığı konteyner yatakhanede çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, işçilerin barındığı konteyner yatakhanede çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.