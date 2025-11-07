Manisa'da Kuyumcu Dolandırıcılığı İddiası: Mağdurlar İş Yeri Önünde Toplandı

Manisa Şehzadeler'de altın ve nakit emanet ettiklerini söyleyen vatandaşlar, kuyumcu T.Ö.'nün kendilerini dolandırdığı iddiasıyla iş yeri önünde toplandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:37
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir grup vatandaş, altın ve emanet para verdikleri kuyumcu tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek iş yeri önünde toplandı. Olay, Dr. Ahmet Sadık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda yaşandı.

Mağdurların iddiaları

İddiaya göre, çok sayıda kişi kuyumcuya senet ve kaşeli kartvizit karşılığında altın ve nakit para emanet etti. Bir süre sonra iş yerinin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, dolandırıldıklarını öne sürerek hukuki yollara başvurdu.

Mağdurlar, verdikleri altın ve paraların geri ödenmediğini ve hukuki sürecin sonuçsuz kaldığını belirterek, sorumluların halen dışarıda serbestçe dolaştığını söylediler. Adaletin bir an önce tecelli etmesini isteyen mağdurlar, yaşadıkları mağduriyeti basın mensuplarına anlatarak yetkililerden yardım talep etti.

Tanıklık ve iddialar

Mağdurlardan İbrahim Karahan, kuyumcu T.Ö. ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştığını ve altın almak için ödeme yaptıklarını söyledi. Karahan, T.Ö.'nün kendilerine "Bir süreç olması gerekiyor bir 10 gün, 15 gün içinde ben veririm" dediğini aktardı. Karahan, WhatsApp yazışmaları ve görüşmeler olduğunu belirterek, başlangıçta güven verildiğini; ancak daha sonra oyalanıp sıkıntılar çıktığını ifade etti.

Karahan, iddialarını şöyle sürdürdü: "Ben kuyumcuya herhangi bir gelir sağlasın diye vermedim. Bunlar emanet malı. Ablamdan, baldızımdan gelen emanetler vardı. 'Biliyorum. Sıkıntı yok. Ben her türlü halledeceğim' dedi. Biz paramızı verdikten sonra para uçtu gitti."

Şikayet sayısı ve hukuki süreç eleştirisi

Karahan, resmi olarak 170 kişinin şikayette bulunduğunu, şikayet etmeyenlerle birlikte mağdur sayısının 300'ü geçtiğini söyledi. Yasal yolların ilerlemediğini iddia eden mağdurlar, soruşturmaların ve takibin hızlandırılmasını talep etti.

Ayrıca, dükkanı kapatan kuyumcunun avukatlarının mağdurlar hakkında kendilerini rahatsız ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu öne süren Karahan, bu yolla mağdurların daha da mağdur edildiğini belirtti. Karahan, avukatlar ve yakın çevreler tarafından kendilerinden para talep edildiğini ve "mahkemelerden vazgeçin" şeklinde baskı yapıldığını iddia etti.

Diğer mağdurların anlatımları

Bir diğer mağdur İsmail Vural, oğlunun tazminat parasını kuyumcuya emanet ettiğini ancak geri alamadığını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Başka bir mağdur ise sürekli oyalandıklarını ve sahte senetlerle dolandırıldıklarını iddia etti.

Bekleyiş ve talepler

Mağdurlar, özellikle kuyumcular çarşısına güvenerek hareket ettiklerini, karşılaşacakları böyle bir durumun akıllarına gelmediğini söyledi. Güven ve adalet taleplerini yineleyen vatandaşlar, yetkililerden hızlı bir soruşturma ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

