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Manisa'da Lüks Otomobil Hırsızlığı: Eski Sahibi Şüpheli İlan Edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde lüks otomobil hırsızlığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilin eski sahibi de aranıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:58
Manisa'da Lüks Otomobil Hırsızlığı: Eski Sahibi Şüpheli İlan Edildi

Otomobil Hırsızlığı Operasyonu Manisa'da Gerçekleşti

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen lüks otomobil hırsızlığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. K.Y. adına kayıtlı lüks otomobilin, M.U. tarafından yedek anahtarıyla çalınmak üzere verilmesi nedeniyle ilginç bir durum ortaya çıktı.

Hırsızlık Olayı ve Gözaltı Süreci

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde K.Y.'nin aracının çalındığı ihbarıyla başladı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kiralık araçla olay yerine gelen şüphelilerin, park halindeki lüks aracı çalıp Antalya'ya kaçtığını tespit etti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalarda, H.P. (24) ve I.D. (24) gözaltına alındı.

Otomobil Sahibine İade Edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, eski sahiplerini suçlayarak M.U.'nun kendilerine yedek anahtar ve adres vererek aracın çalınmasını istediğini öne sürdükleri belirtildi. Tarafından teslim alınan otomobil ise sahibine geri verildi.

M.U. İçin Arama Çalışmaları Başladı

Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Polis ekipleri, M.U.'nun yakalanması için de operasyon başlattı. Olayın ardındaki detaylar ve şüphelilerin iddiaları, güvenlik güçleri tarafından mercek altına alınmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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