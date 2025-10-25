Manisa'da Midibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 16 İşçi Yaralandı

Manisa Şehzadeler'de işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 işçi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:24
Manisa'da Midibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 16 İşçi Yaralandı

Manisa'da midibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 16 işçi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 işçi yaralandı. Olay, bölge sakinlerinde endişeye yol açtı.

Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, G.A. idaresindeki 45 ASZ 079 plakalı işçi servis midibüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde F.Y. yönetimindeki 45 YK 930 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüste bulunan işçiler yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 işçi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü
2
Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi
3
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı İstanbul'da
4
Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı etkili olacak
5
Yönter: Terörsüz Türkiye hedefine Cumhur İttifakı ile kararlıyız
6
Gazze Mahkemesi Nihai Oturumu — Karar Yarın
7
PKK'lı Teröristlerce Katledilen 33 Yavi Şehidi Mezarları Başında Anıldı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi