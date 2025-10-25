Manisa'da Midibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 16 İşçi Yaralandı

Manisa'da midibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 16 işçi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada, bir işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 işçi yaralandı. Olay, bölge sakinlerinde endişeye yol açtı.

Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, G.A. idaresindeki 45 ASZ 079 plakalı işçi servis midibüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde F.Y. yönetimindeki 45 YK 930 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüste bulunan işçiler yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

