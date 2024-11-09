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Manisa'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 14:59
Manisa'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen talihsiz bir motosiklet kazasında, 2 genç hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı’nda gerçekleşti.

22 yaşındaki Akif Karaduman tarafından kullanılan 45 APK 523 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karaduman ile motosikletteki Ayşe Aşkın (21), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın nedenine dair soruşturma devam etmekte olup, yetkililer olayla ilgili detayları araştırıyor.

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