Manisa'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trajik Kaza

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 27 yaşındaki motosikletli kurye olan Hasan Emre, hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Olay, Ege K'nin kullandığı 35 EA 8862 plakalı otomobilin, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Uncubozköy Mahallesi Kavşağı'nda Hasan Emre'nin kullandığı 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarpması sonucu gerçekleşti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kontrollar sonucunda motosiklet sürücüsü Emre'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Otomobil Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası Ege K. isimli otomobil sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddialarıyla polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.