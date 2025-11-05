Manisa'da Mutlu ve Lalapaşa'ya Kentsel Dönüşüm Müjdesi

AK Parti Milletvekili Murat Baybatur, Bakan Murat Kurum ile görüşerek Yunusemre'deki Mutlu ve Lalapaşa mahalleleri için kentsel dönüşüm ve toplu konut projelerini ele aldı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede, Manisa'nın ihtiyaç duyduğu toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerini ele aldı. Baybatur, Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde yürütülecek çalışmalara ilişkin kısa süre içinde sevindirici gelişmelerin paylaşılacağını bildirdi.

Projelerin hedefi: Güvenli ve modern yaşam alanları

Baybatur, Manisa'nın her geçen gün daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "AK Parti olarak her zaman vatandaşımızın can güvenliğini, yaşam kalitesini ve şehirlerimizin geleceğini önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşümün sadece eski yapıların yenilenmesi olmadığını, şehirlerin daha dirençli, çevreyle uyumlu ve modern yaşam alanlarına dönüştürülmesi anlamı taşıdığını belirten Baybatur, "Bu vizyon doğrultusunda Manisa’mızda da önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimiz daha güvenli ve modern konutlara kavuşacak" ifadelerini kullandı.

TOKİ ile yeni projeler hızlanacak

Baybatur, yapılan görüşmelerin TOKİ aracılığıyla Manisa genelinde planlanan yeni projelerin hız kazanmasına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

