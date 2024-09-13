Manisa'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı

Manisa'da Silahlı Saldırı Olayı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nun müdürü Mustafa Örnek'e yönelik yapılan silahlı saldırı, olay anında okulun güvenlik kamerasına kaydedildi.

Saldırının Başlangıcı

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden S.T., çocuğu için aldığı sınıf tekrarı kararı hakkında telefonla görüştüğü müdür Örnek ile gergin bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından S.T., geçtiğimiz çarşamba günü okulun önüne gelerek müdürü tehdit etti.

Saldırı Anı ve Sonrası

S.T., Örnek ile okulun bahçesinde yüz yüze görüşmek üzere call etti. Burada S.T., yanında getirdiği silahıyla Örnek'e bir el ateş etti. Şans eseri, kurşun müdüre isabet etmedi.

Silahın tutukluk yapması üzerine S.T. aracına binerek okul bölgesinden kaçtı. Saldırının ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, okulun güvenlik sistemine yansırken, güvenlik kayıtları detaylı bir inceleme için yetkililere ulaştırıldı.