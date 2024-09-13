DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.037.515,45 -0,31%

Manisa'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı

Yunusemre'de okul müdürüne yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı, veli S.T. aranıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:16
Manisa'da Okul Müdürüne Silahlı Saldırı

Manisa'da Silahlı Saldırı Olayı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nun müdürü Mustafa Örnek'e yönelik yapılan silahlı saldırı, olay anında okulun güvenlik kamerasına kaydedildi.

Saldırının Başlangıcı

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden S.T., çocuğu için aldığı sınıf tekrarı kararı hakkında telefonla görüştüğü müdür Örnek ile gergin bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından S.T., geçtiğimiz çarşamba günü okulun önüne gelerek müdürü tehdit etti.

Saldırı Anı ve Sonrası

S.T., Örnek ile okulun bahçesinde yüz yüze görüşmek üzere call etti. Burada S.T., yanında getirdiği silahıyla Örnek'e bir el ateş etti. Şans eseri, kurşun müdüre isabet etmedi.

Silahın tutukluk yapması üzerine S.T. aracına binerek okul bölgesinden kaçtı. Saldırının ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, okulun güvenlik sistemine yansırken, güvenlik kayıtları detaylı bir inceleme için yetkililere ulaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi
2
İzmir'de Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
3
Tayland Mutfağı İstanbul'da Tanıtıldı
4
Mansur Yavaş Polatlı'da Sakarya Zaferi'ni Kutladı
5
14 Eylül 2024 Gündemi: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor