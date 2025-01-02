Manisa'da Otomobil Devrildi: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Manisa'da Trajik Kaza: Baba Öldü, Oğlu Yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazanın detaylarına göre, Yüksel Balcı'nın (41) kullandığı 14 YH 448 plakalı otomobil, Musalar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan sürücü Yüksel Balcı ile araçta bulunan babası İsmail Balcı (66), ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maalesef, İsmail Balcı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.