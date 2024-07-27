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Manisa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. İki otomobil çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:16
Manisa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Manisa'da İki Araç Çarpıştı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpışarak devrildi. Olay, Çobanisa mevkisinde Lale İpek Ö.'nün kullandığı 34 CUJ 210 plakalı aracın, Tuğçe Y. yönetimindeki 45 TY 945 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayın Detayları

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil bariyerleri aşarak devrildi. Kazanın ardından, olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma intikal etti. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların Durumu

Yaralıların durumlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak olayın ardından bölgedeki trafik akışı geçici olarak durduruldu.

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