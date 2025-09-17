Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın: Yunusemre'de Müdahale Devam Ediyor
Muradiye Mahallesi'nde alevler büyüdü
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında yangın çıktı.
Yangın, fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanında başladı; henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangını söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediyor.