Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın: Yunusemre'de Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri müdahale ediyor; yangın bazı meyve ağaçlarına sıçradı.