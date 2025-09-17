Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın: Yunusemre'de Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi'nde palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve orman arazözleri müdahale ediyor; yangın bazı meyve ağaçlarına sıçradı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:43
Muradiye Mahallesi'nde alevler büyüdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanında başladı; henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangını söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

