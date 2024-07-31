Manisa'da Plastik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikanın yangını başarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Fabrika çalışanlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine; itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangının rüzgar etkisiyle bitişik bir fabrikanın bahçesine sıçraması, durumu daha da tehlikeli hale getirdi.

Siyah Dumanlar Kentin Her Yerinden Görüldü

Yangın sırasında yükselen yoğun siyah duman, kentin birçok noktasından gözlemlendi. Olay yerine giden Yunusemre Kaymakam Vekili Fatih Genel, durumu yerinde inceleme fırsatı buldu.

Yangının ekiplerin etkin mücadelesiyle kontrol altına alındığını belirten Genel, "Yangına 13.51'de ihbar aldık ve çok kısa bir sürede itfaiye müdahale etti. 1,5 saatlik bir mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam etmekte ve en önemlisi ölü veya yaralı olmaması bizi sevindiriyor," dedi.