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Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 20 ton etil alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:45
Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Manisa'da Sahte İçki Operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonu, 3 şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaağaçlı Mahallesi civarında kurulan bir etil alkol imalathanesinin çevre illere satış yaptığını tespit etti.

Elde Edilen Malzemeler

Bu bilgi üzerine, imalathane ve depoya yönelik düzenlenen operasyonda 20 ton etil alkol, yaklaşık 40 litre sahte içki, damıtmada kullanılan 4 metal kazan ve 3 bin 100 boş bidon ele geçirildi. 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltı Süreci

Yetkililer, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, yasadışı içki üretimi ve ticareti ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, fiber tanklar içinde 20 ton etil alkol, yaklaşık 40 litre sahte içki, damıtmada kullanılan 4 metal kazan ve 3 bin 100 boş bidon ele geçirildi.

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