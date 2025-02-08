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Manisa'da Sahte Para Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte para ile yakalanan iki kişi tutuklandı. Emniyet, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:31
Manisa'da Sahte Para Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sahte parayla yakalanan iki zanlı tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde "parada sahtecilik" suçunu önlemeye yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan şüpheliler A.E. (23) ve S.K. (27), Şehzadeler ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların üstlerinde yapılan aramada, 2 sahte 50 avroluk, bir sahte 100 avroluk banknotun yanı sıra 105 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen iki zanlının sahte para suçlamalarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte parayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, 2 sahte 50 avroluk ve bir 100 avroluk banknot ile 105 sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

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