Manisa'da Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyonet Yok Olma Tehlikesi Geçirdi

Manisa'da Alev Alan Kamyonette Korku Dolu Anlar

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İsmail Öner tarafından kullanılan 35 BLU 32 plakalı kamyonet, seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangın, İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Valeks kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Alevleri fark eden sürücü, panik yapmadan kamyoneti yol kenarına park ederek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak alevler, kamyonette ciddi hasara yol açtı. Yangının söndürüldüğü araç, mobil lokma dökme aracı olarak kullanılmakta olduğu öğrenildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü ve daha büyük bir felaket önlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetteki yangını itfaiye söndürdü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetteki yangını itfaiye söndürdü.