Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Kişi İş Yerinde Öldürüldü

Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde Silahlı Çatışma

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan bir husumet nedeniyle ortaya çıktı.

E.Y. ve S.T. arasında gerçekleşen tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. E.Y, kavganın kızışması üzerine yakındaki bir iş yerine sığındı. Ancak S.T., E.Y.’nin peşinden geldi ve iş yerinde E.Y.'ye tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis, ihbar üzerine derhal adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, E.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. E.Y.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen Saruhanlı İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi tespit ederek olayda kullandıkları tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi sığındığı iş yerinde tabancayla öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi sığındığı iş yerinde tabancayla öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.