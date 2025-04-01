DOLAR
37,88 0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.798,49 0,3%
BITCOIN
3.223.945,13 -3,17%

Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 16:32
Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Manisa’nın Saruhanlı İlçesinde Silahlı Kavga Çıktı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga, çevredeki vatandaşları şoka uğrattı. Olay, iş yeri sahibi Y.T. (38) ile M.A.D. (33) arasındaki bir tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı.

Kavga Sonrası Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Elde edilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sonucunda M.A.D, Y.T'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Y.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına Alınma Süreci

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, M.A.D'yi gözaltına aldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Savcılığı'ndan 'Boykot' Söylemlerine Soruşturma
2
Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
3
Marine Le Pen'in Temyiz Kararı 2026'da Açıklanacak
4
Manisa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı
7
Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Rolüne Vurgu: 'NATO'ya Katkıları Saymakla Bitmez'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!