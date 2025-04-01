Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Manisa’nın Saruhanlı İlçesinde Silahlı Kavga Çıktı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga, çevredeki vatandaşları şoka uğrattı. Olay, iş yeri sahibi Y.T. (38) ile M.A.D. (33) arasındaki bir tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı.

Kavga Sonrası Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Elde edilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sonucunda M.A.D, Y.T'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Y.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına Alınma Süreci

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, M.A.D'yi gözaltına aldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.