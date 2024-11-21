DOLAR
34,49 -0,06%
EURO
36,25 0,22%
ALTIN
2.961,95 -0,92%
BITCOIN
3.390.681,16 -4,33%

Manisa'da Silahlı Paylaşım Skandalı: 5 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sosyal medyada silah atış görüntülerini paylaşan 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:56
Manisa'da Silahlı Paylaşım Skandalı: 5 Kişi Tutuklandı

Manisa Turgutlu'da Sosyal Medyada Silah İle Ateş Görüntülerine Operasyon

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 kişi tutuklandı. Tutuklama, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şahısların tespit edilmesi için harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, paylaşımların arkasındaki isimler M.S.Ç, Y.Ç, T.K, E.F. ve U.Ç. olarak belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirilmiştir. Bu bulgular, sosyal medyada yapılan paylaşımların ciddiyetini gözler önüne serdi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen tehlikeli paylaşım ve davranışların sonuçlarını bir kez daha hatırlatmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YEE, Bosna Hersek'teki Sel Kurbanları için Şiir Gecesi Düzenledi
2
Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Emrini Tanımayacağını Açıkladı
3
Manisa'da Silahlı Paylaşım Skandalı: 5 Kişi Tutuklandı
4
İstanbul'da 2023 Hindistan Film Festivali Başladı
5
Üsküdar'da Kamyon Kazası: 81 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Zahid Sobacı'nın ABU Genel Kurulunda Gazze Konuşması
7
Nuriş Sandviç Panel Fabrikası'nın Temeli Atıldı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar