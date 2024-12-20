Manisa'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayda yaralanan 25 yaşındaki C.B. ve 74 yaşındaki S.Ş., hastaneye kaldırıldı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen motosikletli bir şüpheli, yolda ilerleyen C.B.'ye silahla ateş açtı. Bu sırada, çevredeki bir kahvehanede oturan S.Ş.'ye de kurşun isabet etti.

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Turgutlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, hayati tehlikeleri bulunmamakta.

Polis ekipleri, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.