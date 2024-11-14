Manisa'da Silahlı Saldırı: Boşanma Aşamasındaki Kadın Yaralandı

Manisa'da Eşi Tarafından Silahlı Saldırı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, boşanma aşamasında bulunan bir kadın sokakta eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Nurlupınar Mahallesi 308 Sokak'ta, Belgin B. (33), kız kardeşi ve bebeğiyle yürüdüğü esnada, eşi Furkan B. (40) tarafından ateş açıldı.

Yaşanan olayda, Belgin B. baldırından yaralanırken, bebek herhangi bir yara almadı. Olayın hemen ardından polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasına dair elde edilen bilgilere göre, Belgin B. ile Furkan B. arasında devam eden boşanma süreci düğüm olmuştu. Furkan B., olayın ardından polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.