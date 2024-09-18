Manisa'da Silahlı Saldırı: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Üzümlükte Silah Şiddeti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Yeşilova Mahallesi'ndeki üzüm bahçesinde gerçekleşen üzümlükte bir çiftçi, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri, durumun ciddiyetini tespit ederek olay yerine intikal etti.

Saldırının Ardındaki Detaylar

Jandarma ekipleri, 61 yaşındaki çiftçi İzzet Doğan'ın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili derinlemesine inceleme başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi, olayla ilişkili olabileceği düşünülen İ.E. adlı şahsın evine baskın düzenledi.

Şüphelilerin Yakalanması

İ.E.'nin ikametine yapılan operasyonda bir ruhsatsız tabanca, altı av tüfeği ve üç kurusıkı tabanca ile ilgili mermiler ele geçirildi. Bu kişi gözaltına alındı. Ayrıca güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, cinayetle bağlantılı iki kişi belirlenerek yakalama çalışmaları başlatıldı.

Gözaltına Alınan Kişiler

63 yaşındaki S.G., İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir ortamda yakalandı. Diğer şüpheli, 33 yaşındaki E.G. ise Bakü'ye kaçmak isterken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlem süreçleri tamamlanan E.G. ile S.G., mahkemece tutuklandı, İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer olası tüm bağlantıları incelemekte.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüm bağında silahla vurulan çiftçi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüphelilerin araçlarında ve tarlada inceleme yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüm bağında silahla vurulan çiftçi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüphelilerin araçlarında ve tarlada inceleme yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüm bağında silahla vurulan çiftçi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüphelilerin araçlarında ve tarlada inceleme yaptı.