Manisa'da Sındırgı Depremi: Vali Özkan Kriz Merkezinde Süreci Yönetti

Manisa'da Sındırgı Depremi Kriz Merkezi Toplandı

Kurumlar koordinasyon içinde sahada

Manisa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Manisa'da da hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmaların titizlikle takip edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalara başladığı belirtildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, depremin hemen ardından Kriz Merkezi'ne geçerek il genelindeki gelişmeleri anlık olarak takip etti. Vali Özkan'ın tüm ilçe kaymakamlarıyla doğrudan iletişim kurarak saha çalışmalarını koordine ettiği kaydedildi.

Özkan'ın yaptığı ilk değerlendirmelere göre, deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadı; bazı ev ve metruk binalarda kısmi çatlak ve çökmeler meydana geldi. Deprem sırasında kaçmak isterken etkilenen bazı vatandaşların hastanelere başvurduğu aktarıldı.

Vali Özkan, "İl Afet Müdahale Planı kapsamında tüm kurumlarımızla sahadayız. Süreci büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Valilik, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

