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Manisa'da Spil Dağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, etkili müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:16
Manisa'da Spil Dağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Başladı

Manisa'nın Spil Dağı eteklerinde saat 12.25'te bir orman yangını meydana geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte bölgeden yükselen dumanlar, harekete geçildiğini gösterdi.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Yangına müdahale için İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 2 yer ekibi; ayrıca çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan gerçekleştirdikleri çalışmalarla yangını kontrol altına almada başarılı oldu.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerin gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalar, olası kaldırıma karşı tedbir amacıyla sürdürülmektedir.

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