Manisa'da Taklit ve Tağşişe Taviz Yok: 46 Firma Listelendi

Mehmet Karayılan: 2025'te 33 binden fazla denetim yapıldı; Manisa'da 46 firma taklit/tağşiş listesinde, Ocak 2026'da 7 firma daha eklendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:40
Karayılan: Güvenli gıda için denetimler kararlı şekilde sürüyor

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, il genelinde yürütülen gıda ve yem denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karayılan, 2025 yılı boyunca İl Müdürlüğü ekiplerinin 33 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiğini belirtti.

Karayılan, Manisa'da taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 46 firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı listesinde yayımlandığını, Ocak 2026'da ise 7 firmanın daha bu listeye eklendiğini söyledi.

Denetimlerde özellikle çapraz denetim uygulamasına önem verdiklerini vurgulayan Karayılan, bu yöntemle gıda güvenliğini tehdit eden uygulamaların engellendiğini ifade etti. Manisa'da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın aynı zamanda birer denetleyici olduğunu dile getirerek halktan destek beklediklerini kaydetti.

Karayılan, gıda güvenliğine ilişkin net mesajlar verdi: Gıda olmazsa olmazımız. Güvenli gıdaya ulaşmak hepimizin hakkıdır. Gıdada da asla ve asla yanlışa taviz yok. Son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini, bu ürünlerin tamamının imha edileceğini vurguladı.

İl Müdürü ayrıca denetim hedefleri ve rakamlarla ilgili olarak, 18 binin üzerindeki gıda işletmesini tamamladıklarını ve bu işletelerin yılda en az dört kez denetlenmesiyle hedeflenen 60 bin denetim rakamına ulaşılması gerektiğini açıkladı.

Çapraz denetim uygulamasına dair örnekler veren Karayılan, Demirci'de görev yapan denetim ekiplerinin Köprübaşı'na, Yunusemre'de görev yapanların ise Şehzadeler'e gönderildiğini belirterek işletmelerin farklı bakış açılarıyla denetlendiğini kaydetti. Karayılan, işini düzgün yapan firmaları tebrik ederken, kurallara uymayanların enselerinde olduklarını ve "Bizden kaçış yok" mesajını verdi.

İhbar mekanizması olarak Alo Gıda 174'ün önemine dikkat çeken Karayılan, gelen tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini bildirdi. Ocak ayında yayımlanan 7 firma ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve savcılığın gerekli işlemleri yürüttüğünü ifade etti. Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 46 firmanın ise sosyal medya hesaplarında ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandığını sözlerine ekledi.

Karayılan, denetimlerin amacının ceza yazmak değil firmaların kendilerini geliştirmesi ve hijyenin sağlanması olduğunu belirterek, Biz asla yanlış yapanın yanına bırakmayacağız mesajını yineledi ve vatandaşlardan gelen bildirimlerin denetim sürecinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

