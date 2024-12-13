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Manisa'da Taksi Şoförünü Bıçakla Gasbetmeye Çalışan Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı

Yunusemre'de taksi şoförünü bıçakla gasbetmeye çalışan E.Ü. yeniden gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:54
Manisa'da Taksi Şoförünü Bıçakla Gasbetmeye Çalışan Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı

Yunusemre'de Bıçaklı Gaspa Kalkışan Zanlı Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir taksi şoförüne yönelik bıçaklı gasp girişimi olayında, zanlı E.Ü. yeniden gözaltına alındı. İlk olarak 29 Kasım tarihinde gerçekleşen olayda, H.P. isimli taksiciye bıçakla saldırarak gasp etmeye çalışan E.Ü., yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Yeni Deliller İle Gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini bildirdi. Yapılan incelemelerde bu görüntülerin yeni delil niteliğinde olduğu belirlenerek, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan E.Ü., düzenlenen operasyonla tekrar yakalandı. Açıklamalarına göre, zanlı gece yarısı güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Güvenlik Kameraları Olay Anını Kaydetti

Olay anı, taksinin kabin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.P. post cihazında işlem yaparken belindeki bıçağı çıkartan E.Ü.'nün, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptığı görülüyor. Şoför, E.Ü.'nün bu saldırısını engellerken, kısa bir süre boğuşma yaşanıyor. Bu esnada H.P., emniyet kemerini çözüp araçtan inerek kaçmayı başararak olay yerinden uzaklaşıyor.

Olayın ardından taksi şoförü H.P., durumu hemen emniyet güçlerine bildirirken, güvenlik kameralarındaki görüntüler olaya ait önemli detaylar sağladı.

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