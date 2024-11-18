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Manisa'da Taksinin Kontrolden Çıkması Sonucu Bir Yolcu Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde taksi kazasında bir yolcu yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:15
Manisa'da Taksinin Kontrolden Çıkması Sonucu Bir Yolcu Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu hayatını kaybetti. 37 yaşındaki A.E.'nin kullandığı 45 T 7511 plakalı taksi, İzmir-Uşak yolunun Kovukdere mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, takside yolcu olarak bulunan inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen'in (28) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü A.E. ise yaralı olarak ambulans ile Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu yaşamını...

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu yaşamını yitirdi. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu yaşamını...

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu yaşamını yitirdi. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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