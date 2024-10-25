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Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Kula'da yapılan operasyon sonucu tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:09
Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Manisa'da Tarihi Eser Operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ilçenin girişinde durdukları bir araçta geniş kapsamlı arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Tarihi Eşyalar

Yapılan arama sonucunda toplamda 471 adet tarihi eser niteliğinde eşyaya ulaşıldı. Bu eşyalar arasında 413 sikke, 33 gümüş renkli obje, 18 altın renkli obje ve 4 adet altın veya gümüş olduğu değerlendirilen yüzük ile çeşitli hayvan figürleri yer aldı.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Aracın içindeki 2 şüpheli, olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Operasyon, tarihi eser kaçakçılığına karşı kararlı bir mücadele örneği olarak değerlendirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 413...

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 413 sikke, 33 gümüş renkli obje, 18 altın renkli obje, altın ya da gümüş olduğu değerlendirilen 4 yüzük ile çeşitli hayvan figürlerinin de aralarında yer aldığı tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 eşya ele geçirildi.

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