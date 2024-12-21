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Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok: 4 Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:44
Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok: 4 Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında harekete geçti.

Aramalarda Neler Bulundu?

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 339 metal sikke, 2 küpe, profesyonel bir koleksiyoner büyüteci ve mini bir mikroskop ele geçirildi. Operasyon sonucunda, bu malzemelerin tarihi değerinin tespit edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Polis, kaçakçılıkla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına alarak, soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı....

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, tarihi eser niteliğinde 339 metal sikke, 2 küpe, profesyonel koleksiyoner büyüteci ve minyatür mikroskop bulundu.

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