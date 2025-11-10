Manisa'da Taş Ocağı Atık Suyunu Dereye Boşalttı: Yasal İşlem Başlatıldı

Manisa'da taş ocağı atık suyu dereye boşalttı, yasal işlem başlatıldı

İnceleme ve tespitler

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağı işletmesinin atık sularını dereye boşalttığı tespit edildi. Olayın, su kirliliğine yol açtığı ve çevredeki tarım arazilerine zarar verdiği belirlendi.

Denetimi yapan birimler

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Zabıta ekipleri ile Jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personellerinin ortak incelemesinde, işletmenin atık suları usulsüz şekilde dereye verdiği ortaya kondu. Denetim sırasında vatandaşların ağaç ve tarım alanlarının da olumsuz etkilendiği tespit edildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ve benzer ihlallerde gerekli cezai süreçlerin işletileceğini bildirdi. Soruşturma kapsamında işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİ AKGEDİK MAHALLESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN TAŞ OCAĞI İŞLETMESİNİN ATIK SULARINI DEREYE BOŞALTTIĞI TESPİT EDİLDİ. SU KİRLİLİĞİNE YOL AÇARAK ÇEVREDEKİ TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİĞİ BELİRLENEN İŞLETME HAKKINDA GEREKLİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI.