Manisa'da Taş Ocağı Atık Suyunu Dereye Boşalttı: Yasal İşlem Başlatıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki taş ocağının atık suyu dereye boşalttığı tespit edildi; çevre ve tarım zarar gördü, yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:05
İnceleme ve tespitler

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağı işletmesinin atık sularını dereye boşalttığı tespit edildi. Olayın, su kirliliğine yol açtığı ve çevredeki tarım arazilerine zarar verdiği belirlendi.

Denetimi yapan birimler

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Zabıta ekipleri ile Jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personellerinin ortak incelemesinde, işletmenin atık suları usulsüz şekilde dereye verdiği ortaya kondu. Denetim sırasında vatandaşların ağaç ve tarım alanlarının da olumsuz etkilendiği tespit edildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, çevreyi kirleten tesislere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ve benzer ihlallerde gerekli cezai süreçlerin işletileceğini bildirdi. Soruşturma kapsamında işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

