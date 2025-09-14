Manisa'da ters yönde seyreden otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Kaza Detayları

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 45 HC 1584 plakalı otomobilin Akhisar-Gölmarmara kara yolu üzerinde ters yönde ilerlemesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ters yönde seyreden otomobilin karşı yönden gelen Divan B. idaresindeki 45 ADS 681 plakalı kamyonla çarpışmasıyla gerçekleşti. Otomobil sürücüsü Emrah Şahin (35) ile otomobilde bulunan M.A. (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza ihbarının ardından bölgeye ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.