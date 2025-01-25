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Manisa'da Tır Sürücüsü Araçta Ölü Bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tırda sürücüsü ölü bulundu. Olayın detayları ve sağlık ekiplerinin müdahalesi haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:25
Manisa'da Tır Sürücüsü Araçta Ölü Bulundu

Manisa'da Tır Sürücüsü Aracında Hareketsiz Bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir tır sürücüsü park halindeki aracında ölü bulundu. Olay, İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Erbiller Sanayi Sitesi önünde gerçekleşti.

Olay, 50 ACU 092 plakalı tırın sürücüsünün araçta hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hemen belirtilen adrese yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, tır sürücüsü M.K.'nın (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, M.K. İzmir'in Menemen ilçesinden aldığı demir malzemeleriyle Nevşehir'e gitmek üzere yola çıkmıştı.

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