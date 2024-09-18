Manisa'da Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araç Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Manisa'da Feci Trafik Kazası

Manisa'da yaşanan üzücü bir kazada, hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, yanında bulunan kişi ise ağır yaralandı. Kaza, İzmir-Uşak kara yolu üzerindeki Kovukdere mevkii'nde gerçekleşti.

Yaralı Kurtarıldı

58 yaşındaki Hasan Beşer yönetimindeki 35 BCV 796 plakalı araç, Mehmet Kaya tarafından kullanılan 63 AGC 126 plakalı tırla çarpıştı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Beşer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada aracın içindeki 59 yaşındaki İsmail Çelik, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Beşer'in Cesedi Morgda

Hayatını kaybeden Hasan Beşer'in cesedi, Kula Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü.

Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, beraberindeki kişi ağır yaralandı.

Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, beraberindeki kişi ağır yaralandı.

Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, beraberindeki kişi ağır yaralandı.

Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, beraberindeki kişi ağır yaralandı.