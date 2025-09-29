Manisa'da Trafik Faciası: Salihli'de 5 Ölü, 6 Yaralı

Caferbey Mahallesi yakınlarında kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli'nin Caferbey Mahallesi yakınlarında bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti; kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayda kullanılan araçların plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemedi. Araçlardaki kişilerin kimliklerini tespit etme çalışmaları sürüyor.

