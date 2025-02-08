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Manisa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:35
Manisa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, İ.Ç. (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobilin, Ankara-İzmir kara yolu üzerindeki Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda, V.Ç. (32) idaresindeki 43 LD 321 plakalı otomobil ile çarpışmasıyla gerçekleşti.

Olayın ardından durumu bildirilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan B.D. (55), B.A. (77) ve M.S. (38) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili detayların araştırılması sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay...

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay...

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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