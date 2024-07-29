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Manisa'da Trafik Kazası: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, 3 kardeşten biri yaşamını yitirdi. İki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:05
Manisa'da Trafik Kazası: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

Üzücü Kaza Manisa'da Gerçekleşti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir tıra çarpan otomobildeki 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti, 2'si ise yaralandı. Olayın detayları yürek burktu.

Kaza Anı ve Gelişmeler

Edinilen bilgiye göre, Aydın Çelik'in kullandığı 45 ES 704 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Turgutlu bölümünde M.L'nin idaresindeki 34 BIV 852 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hayrettin Çelik'in (48) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Aydın Çelik ve diğer kardeş Cengiz Çelik ise hastaneye sevk edildi.

Kardeşler Arasında Trajik Bir Kayıp

Kazada hayatını kaybeden Hayrettin Çelik'in, yaralı kardeşleri Aydın ve Cengiz Çelik ile birlikte olmak üzere 3 kardeş olduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kazanın nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

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