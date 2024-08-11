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Manisa'da Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:29
Manisa'da Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Feci Kaza: 4 Ölü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen trafik kazası, hafif ticari araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaza Detayları

Kaza, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde gerçekleşti. Yönetimindeki 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, C.S. tarafından emniyet şeridinde bırakılan 35 ASU 585 plakalı damacana yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada Hayatını Kaybedenler

Kazada Aracın içinde bulunan Aslıhan Karataş (1), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Ahmet Karataş (40) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında yaralı olarak hastaneye sevk edilen Mahmut Karataş (sürücü), Babacan Karataş (4) ve Murat Karataş (2) hayati tehlike ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı İşlemleri

Kaza sonrası, kamyonu emniyet şeridine park eden sürücü C.S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aile Düğünden Dönüyordu

Karataş ailesinin, Ankara’daki bir düğünden döndüğü öğrenildi. Kazanın hızla giden hafif ticari aracın, kamyona çarpması anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görsel Detaylar: Kazada, hafif ticari aracın hızla gelerek kamyona çarpması sonucu oluşan toz bulutu ve kopan parçaların yola saçılması görüntüleri kayıt altına alındı.

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