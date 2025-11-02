Manisa'da Traktör Devrildi: Sürücü Mustafa Akdağ (56) Öldü

Manisa'da traktör kazası: sürücü hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada, Yeniköy Mahallesi'nde tarlasında çalışan Mustafa Akdağ (56)'ın kullandığı 66 HD 380 plakalı traktör, eğimli arazide devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akdağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Akdağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sarıgöl Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.