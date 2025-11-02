Manisa'da Traktör Devrildi: Sürücü Mustafa Akdağ (56) Öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Akdağ (56) hayatını kaybetti; cesedi otopsi için Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 20:16
Manisa'da Traktör Devrildi: Sürücü Mustafa Akdağ (56) Öldü

Manisa'da traktör kazası: sürücü hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada, Yeniköy Mahallesi'nde tarlasında çalışan Mustafa Akdağ (56)'ın kullandığı 66 HD 380 plakalı traktör, eğimli arazide devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akdağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Akdağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sarıgöl Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

İLGİLİ HABERLER

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları