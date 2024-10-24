Manisa'da Tüfekle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 14 yaşındaki bir çocuk av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi. Olay, Eski Sanayi Sitesi 618. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Muammer Samet Karaoluk isimli çocuk, iş yerinde ruhsatlı av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karaoluk'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak S.A. (21) isimli bir kişi gözaltına alındı. S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, tüfeği Karaoluk'a gösterirken kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.