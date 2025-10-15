Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Manisa Büyükşehir'in 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile mezuna kalan binlerce öğrenci bir yıl boyunca indirimli ulaşım hakkı kazanıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:26
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden mezuna kalan öğrencilere özel destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına ikinci kez hazırlanan ve halk arasında 'mezuna kalan' olarak bilinen binlerce öğrenciye yönelik önemli bir ulaşım desteği başlattı. Başkan Ferdi Zeyrek'in seçim vaatleri arasında yer alan ve uzun süredir talep edilen indirimli ulaşım isteği, Üniversiteye Yolculuk Kartı projesiyle hayata geçirildi.

Proje kapsamında mezuna kalan öğrenciler bir yıl boyunca toplu taşıma hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek. Belediye yetkilileri, uygulamanın gençlerin eğitim masraflarını hafifletmeyi ve eşitsizlik hissini azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Haksızlık ortadan kaldırıldı

Liseden mezun oldukları için yasal olarak öğrenci statüsünü kaybeden, ancak fiilen eğitimlerine devam eden gençler için toplu taşıma maliyeti ciddi bir yük oluşturuyordu. Bu durum, öğrenciler arasında yaygın bir rahatsızlık ve 'haksızlık' algısı yaratmıştı.

Kartını teslim alan öğrencilerden Yaren Yalçınkaya, yaşadıkları durumu şöyle ifade etti: 'Bizim gibi öğrenciler için bu yeni uygulama çok değerli. Her gün dershaneye gidip gelirken tam ücret ödüyorduk. Mezuna kalan öğrenci ile devam eden öğrenci bir sayılmıyor, bu da canımızı sıkıyordu. Bu haksızlığın giderilmesi, bize verilen değeri gösteriyor.'

Bir başka öğrenci Ali Özay ise, 'Kağıt üzerinde öğrenci görünmediğimiz için bu durum canımızı yakıyordu. Biz de derslerimize çalışıyoruz, hayallerimiz için çabalıyoruz. Diğer öğrencilerden neden ayrıldığımızı anlamıyorduk. Bu indirim, sadece maddi değil, manevi bir destek oldu,' diye konuştu.

Belediyenin başlattığı bu uygulama, mezuna kalan öğrencilerin eğitim sürecine erişimini kolaylaştırmayı ve sosyal adalet hissini güçlendirmeyi amaçlıyor.

