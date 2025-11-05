Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 541 Şüpheli, 57 Tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ekim ayında 463 olayda 541 şüpheliyi yakaladı, 57 kişi tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 07:28
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 541 Şüpheli, 57 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 541 Şüpheli, 57 Tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında il genelinde yürüttükleri operasyonlarla 463 olayda 541 şüpheliyi yakaladı ve 57 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Koordineli Çalışma ve Yakalamalar

Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin koordineli çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan şahıslar tek tek tespit edildi. Ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca 122 aranan şahıs da yakalandı.

Ele Geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 61 bin 367 sentetik ecza hap, 714 gram esrar, 408 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 193 gram skank, 182 gram metamfetamin, 92 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 79 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL para yer aldı.

MANİSA’DA EKİM AYINDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 541 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 57’SİNİN...

MANİSA’DA EKİM AYINDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 541 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 57’SİNİN TUTUKLANDIĞI AÇIKLANDI. ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYAN EMNİYET GÜÇLERİ ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ.

MANİSA’DA EKİM AYINDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 541 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, 57’SİNİN...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Otomobil Alev Aldı: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu
2
Erzincan'da Yeni Asfalt Çöktü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
3
Erzincan'da yıkım paniği: Çay ocağının duvarı yıkıldı
4
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 541 Şüpheli, 57 Tutuklama
5
Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'ndan Kuran Kursları Ziyareti
6
Manisa'da Abartı Egzoz Denetimi: 309 Sürücüye Ceza, 50 Araç Trafikten Men
7
Manisa'da Jandarma'dan 'Yaya Önceliği' Denetimi: 34 Okul Eş Zamanlı Uygulama

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?