Manisa'da Uyuşturucu Operasyonları: 541 Şüpheli, 57 Tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında il genelinde yürüttükleri operasyonlarla 463 olayda 541 şüpheliyi yakaladı ve 57 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Koordineli Çalışma ve Yakalamalar

Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin koordineli çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan şahıslar tek tek tespit edildi. Ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca 122 aranan şahıs da yakalandı.

Ele Geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 61 bin 367 sentetik ecza hap, 714 gram esrar, 408 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 193 gram skank, 182 gram metamfetamin, 92 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 79 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 84 fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL para yer aldı.

