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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Akhisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, 31 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:31
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, 31 yaşındaki Ç.K. ve 23 yaşındaki V.S. isimli iki şüpheli gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıishak Mahallesi'nde bulunan iki farklı adreste detaylı arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Yapılan aramalarda toplamda 31 bin 304 adet sentetik ecza ile 165 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında, adliyeye sevk edildi ve hakimlik kararıyla tutuklandılar.

Bu operasyon, Manisa'daki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 31 bin 304 sentetik ecza ile 165 ectasy hap ele geçirildi, şüpheliler Ç.K. (31) ile V.S. (23) gözaltına alındı.

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