Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan D.D., tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:07
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Ülke Genelinde Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Manisa'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında, Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu.

Operasyon Detayları

Polis, kontrol edilen otobüste bulunan D.D. isimli şüphelinin üzerinde, 5 parça halinde 3.040 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Şüpheli, yapılan ön işlemler sonrasında gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltı işlemlerinin ardından D.D., adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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