Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda Üç Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. Polis, belirlenen adreste A.B. (32) ve Y.E.E. (22) isimli şahısları yakalamayı başardı.

Yapılan aramalarda, zanlıların araçlarında toplam 4 bin 280 sentetik hap ve 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonu derinleştiren emniyet güçleri, bu kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen Y.Ş. (33) ve C.E. (22) isimli şahısları Salihli ve Muğla'daki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B, Y.E.E. ve Y.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aramalarda 4 bin 280 sentetik hap ile 102 gram uyuşturucu ele geçirildi.