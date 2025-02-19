Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti şüphesiyle yakalanan zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:20
Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.D. (34) tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik etkin bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyon sonucunda, takip edilen M.D., Şeyh Sinan Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üstünde ve aracında yapılan aramalarda, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bıçak ve 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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