Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı iddiaları üzerine geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 41 adrese eş zamanlı baskın yaparak 44 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda dikkat çeken bulgular elde edildi. Bu bulgular arasında 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 33 tüfek, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 6 sentetik ecza hapı yer aldı. Ayrıca, 5 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 sikke ve bir dedektör de ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile birlikte, gözaltına alınan 44 zanlı ile ilgili Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 33 tüfek, 2 şarjör, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 133 kurusıkı tabanca fişeği, 8 bıçak, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza hapı, 5 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 33 tüfek, 2 şarjör, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 133 kurusıkı tabanca fişeği, 8 bıçak, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza hapı, 5 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 sikke ve dedektör ele geçirildi.