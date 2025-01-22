DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,02 -0,04%
BITCOIN
3.702.837,03 0,45%

Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:21
Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı iddiaları üzerine geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 41 adrese eş zamanlı baskın yaparak 44 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda dikkat çeken bulgular elde edildi. Bu bulgular arasında 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 33 tüfek, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 6 sentetik ecza hapı yer aldı. Ayrıca, 5 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 sikke ve bir dedektör de ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile birlikte, gözaltına alınan 44 zanlı ile ilgili Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı...

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 33 tüfek, 2 şarjör, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 133 kurusıkı tabanca fişeği, 8 bıçak, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza hapı, 5 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 sikke ve dedektör ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı...

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 33 tüfek, 2 şarjör, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 133 kurusıkı tabanca fişeği, 8 bıçak, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza hapı, 5 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 sikke ve dedektör ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor