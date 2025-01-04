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Manisa'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde narkotik madde bulunan Z.A., tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:13
Manisa'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarını hedef alan operasyon kapsamında takip ettikleri bir otomobili Akhisar girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 55 gram sentetik uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve 24 tabanca fişeği ele geçirildi.

Otomobilin sürücüsü Z.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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