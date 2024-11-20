Manisa'da Yangında Hemşire Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trajik Yangın Olayı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Sağlık Mahallesi 178. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, hemşire Dilek Yılmaz'ın yaşamını yitirmesine neden oldu.

Yangının Çıkış Nedeni Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, apartman sakinlerinin ihbarıyla kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan Etkilenen Hemşire Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sonucunda dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan 48 yaşındaki Yılmaz, Salihli İlçe Devlet Hastanesine ambulansla sevk edildi. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatı Kayıp Olan Hemşirenin Çalıştığı Yer

Dilek Yılmaz'ın, ilçede bulunan özel bir bakımevinde hemşire olarak çalıştığı ve evde tek yaşadığı öğrenildi. Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.