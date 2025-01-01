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Manisa'da Yılbaşı Gecesi Define Avı: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi define arayışı sırasında 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:47
Manisa'da Yılbaşı Gecesi Define Avı: 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi gerçekleştirilen bir kaçak kazı olayı, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde 4 şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında, iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Olay yerine intikal eden ekipler, kazı yapan Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29) isimli şahısları, kullandıkları aletlerle birlikte yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, Balıkesir'den geldiklerini ve kepçeyi tırla ilçeye getirdiklerini belirtmişlerdir.

Öte yandan, şüphelilere ait 3 cep telefonuna el konularak incelenmek üzere tedbir alındı. Kazıda kullanılan kepçe ise ekipler tarafından yediemin otoparkına götürüldü.

Bu olay, kaçak kazıların önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekiplerince...

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait telefonlara ve kepçeye el konuldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekiplerince...

Manisa'nın Salihli ilçesinde yılbaşı gecesi kepçeyle define arayan 4 zanlı jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait telefonlara ve kepçeye el konuldu.

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