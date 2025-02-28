Manisa'da Yolcu Treni Çarpması: 33 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu 33 yaşındaki Muhammet Polat ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:06
Manisa'da Yolcu Treni Çarpması: 33 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen tren kazasında, yolcu treni çarptığı bir kişi ağır yaralandı. Olayın detaylarına göre, İzmir-Alaşehir seferinde bulunan yolcu treni, Mermerciler Sitesi mevkisinde, tren yoluna giren Muhammet Polat (33) adlı bir şahsa çarptı.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat’ın durumu ciddiyetini koruyor.

Yaşanan kaza nedeniyle bir süre durdurulan tren seferleri, yapılan çalışmaların ardından tekrar normale döndü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu kişi sağlık ekiplerince Manisa...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu kişi sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu kişi sağlık ekiplerince Manisa...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu kişi sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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