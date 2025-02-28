Manisa'da Yolcu Treni Çarpması: 33 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen tren kazasında, yolcu treni çarptığı bir kişi ağır yaralandı. Olayın detaylarına göre, İzmir-Alaşehir seferinde bulunan yolcu treni, Mermerciler Sitesi mevkisinde, tren yoluna giren Muhammet Polat (33) adlı bir şahsa çarptı.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat’ın durumu ciddiyetini koruyor.

Yaşanan kaza nedeniyle bir süre durdurulan tren seferleri, yapılan çalışmaların ardından tekrar normale döndü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu kişi sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu kişi sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.