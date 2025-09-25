Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde zincirleme trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü öldü; tır sürücüsü ve bir polis memuru yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:25
Salihli'de tırın çarpması sonucu zincirleme hasar

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kazaya karışan tırın sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde önünde seyreden elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammed Nedir (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Duramayan tır bariyere çarptıktan sonra Ahmet Taş (54) idaresindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yanar (49)'a çarptı ve köprüden alt yola devrildi.

Kazada tırın çarptığı park halindeki 2 şehir içi halk otobüsü ile otomobilde de maddi hasar oluştu.

Yaralanan tır sürücüsü Topçuoğlu ve polis memuru Yanar, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

